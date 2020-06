Trupele poloneze au ’invadat’ Cehia din greșeală - Cum a fost posibil Trupele poloneze au "invadat" Cehia luna trecuta, cand soldatii polonezi au trecut din greșeala granita pentru a stabili un post de paza, in contextul pandmiei de COVID-19, a declarat ministrul ceh de Externe pentru CNN. Soldații polonezi au intors din drum un grup de cehi care mergeau duminica la biserica. Incidentul a provocat stupoare la Praga, guvernul ceh cerand explicatii Varsoviei pentru situatie. Practic, polonezii au trecut din satul polonez Pielgrzymow in satul ceh Pelhrymovy, situate la mica distanta unul de altul, peste granița care urmarește cursul raului Troja. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Armata poloneza a recunoscut ca a invadat accidental Republica Ceha luna trecuta, dar insista ca ”ocuparea scurta a unei parți mici din țara vecina a fost pur și simplu o neințelegere”, informeaza CNN. Unde s-a petrecut. Incidentul care poate avea consecințe diplomatice s-a produs la granița cu Cehia…

- Țara din UE pe care pana și Germania o ia drept model de prudența bugetara trece de la ani la rand de excedent la un deficit de 10%. Deciziile premierului miliardar al Cehiei La un deceniu dupa o cura de austeritate care a aruncat economia intr-o dubla recesiune, in urma crizei financiare globale, actualul…

- Cu efect imediat, cehii se pot bucura din nou de libertatea de mișcare și chiar pot calatori in strainatate dupa ce interdicția de intalnire publica a fost relaxata. Guvernul de la Praga a raspuns rapid la o decizie judecatoreasca, transmite Deutche Welle. Dupa ce tribunalul raional de la Praga a decis…

- Dubla campioana olimpica si tripla campioana mondiala la aruncarea sulitei, cehoaica Barbora Spotakova, a declarat luni ca este incantata sa participe la cele sase mini-turnee de atletism care vor avea loc in tara sa natala, dupa ce guvernul de la Praga a relaxat masurile luate pe perioada pandemiei…

- Cantareata canadiana Celine Dion si-a anulat prima parte a turneului european "Courage", care trebuia sa debuteze pe 21 mai, in Cehia, la Praga. In total, 28 de concerte programate in 19 orase, pana pe...

- PANDEMIE CORONAVIRUS. Obiectivul este mentinerea nivelului reproducerii virusului - adica numarul mediu de persoane contaminate de catre un singur bolnav - sub unul, care reprezinta pragul la care o epidemie incepe sa scada. Steffen Seibert a dat insa asigurari, intr-o conferinta de presa,…

- Oricat de catastrofala ar fi, indiferent de numarul de victime, la un moment dat pandemia provocata de un virus necunoscut pana acum se va termina. Se spune ca lumea nu va mai fi cum a fost. Schimbarile care vor surveni sunt comparate cu cele de dupa razboaiele mondiale. Lumea este posibil sa se schimbe,…

- Cehia a trimis luni in Italia 110.000 de masti de protectie impotriva coronavirusului, in locul unui lot confiscat saptamana trecuta de autoritatile cehe, informeaza Reuters si AFP.Martea trecuta, politia din Cehia a confiscat 680.000 de masti faciale si masti respiratorii din depozitul unei…