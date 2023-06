Stiri pe aceeasi tema

- Trupa timișoreana Pandora va susține doua concerte „acasa“ in viitorul apropiat, evenimentele urmand sa se desfașoare in data de 8 iunie la Cazarma U in deschiderea recitalului Cargo și in 9 iunie la Muzeul Satului Banațean in cadrul ediției din acest an a Embargo Fest. Formația a luat naștere la sfarșitul…

- Interpretul din Moldova, Dan Balan, a lansat un nou videoclip. Clipul „Crazy Loop - Love Maria” a fost filmat la Kiev, inainte de razboi. „Astazi, cand se lanseaza, ne rugam pentru toți copiii afectați de aceasta tragedie”, a scris acesta.

- O intamplare din timpul celui de-al doilea razboi mondial este subiectul unui scurt metraj realizat recent in apropiere de Gherla. Este vorba despre o inițiativa a Grupului de reconstituire istorica „Linia Frontului”, care activeaza in municipiu, și care reunește pasionați de istoria moderna, cu accent…

- Primul lungmetraj filmat in spatiu a avut premiera in cinematografele rusesti joi, in vreme ce Moscova se bucura sa invinga un proiect rival de la Hollywood pe fondul unei confruntari cu Occidentul, scrie The Guardian.„The Challenge” este despre un chirurg trimis pe Statia Spatiala Internationala…

- Primul lungmetraj de fictiune filmat pe orbita Pamantului a fost lansat joi in cinematografele din Rusia, cu un titlu deosebit de evocator in contextul noilor ambitii spatiale ale Moscovei in fata Washingtonului: "Provocarea", informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Formația timișoreana Fara Filtru a susținut primul concert in formula „completa“ joi seara la Manufactura, evenimentul inclus in seria de cantari botezate „Vintage Jam Session“ prilejuind și apariția pe scena a noului tobar Carina Meluț, care este din Reșița și a facut parte din formația Red Flame.…

- Cel mai recent album al formației timișorene JazzyBIT, numit Drive, poate fi ascultat acum și pe format vinil, comenzile pentru acest material discografic putand fi realizate aici. Cel de-al treilea disc al timișorenilor a fost lansat cu un concert special care s-a desfașurat anul trecut la Cinema Victoria…

- Andreea Balan a trait experiența vieții sale in America Express, unde și-a intrecut limitele și a facut echipa cu Andreea Antonescu. Vedeta a facut un gest special in amintirea competiției și a lansat o melodie, in care a scris tot ce a simțit de-a lungul lunilor in care a stat departe de casa.