- Florian Rus revine la scurt timp dupa colaborarea cu JO – „Daca m-ai iubit candva” – cu o noua piesa, și continua seria pieselor din The Session by Global Records. „Doar o stare” este o nota pozitiva intr-un decembrie friguros și nu numai. Piesa este un pansament pentru perioadele dificile. Versurile…

- Probabil ca nimic nu este mai greu decat sa suferi din dragoste, sa simți ca te topești de dorul celuilalt, dar sa nu poți face nimic pentru a-l intoarce din drum. Așa s-a intamplat și in cazul Alexandrei Cebotar, care a decis sa-i scrie o piesa celui care i-a frant inima. Prima Dragoste, așa cum este…

- IRAIDA lanseaza “Hexes & Exes” impreuna cu o poveste de dragoste puternica, plina de frici și trairi intense, intr-un joc ce se repeta la nesfarșit. Pastrand caracteristicile genului dance, piesa este plina de energie, dinamica, și ruperi de ritm. Cele din urma te fac sa dai din cap fara sa ințelegi…

- Doi dintre cei mai vizibili artiști urbani din Romania și-au unit vocile pentru piesa „Poezii Seamana A Știri”. Vorbim aici de Oscar și Killa Fonic care colaboreaza pentru prima oara. „Poezii Seamana A Știri” este o piesa hip-hop puternica despre arta care este mai presus ca banul. Cei doi fiind cunoscuți…

- Sensibilitatea Irinei Rimes este arhicunoscuta publicului larg, dar asta nu o oprește sa ne-o arate din nou și din nou. De data aceasta l-a vrajit și pe Grasu XXL sa puna armura deoparte și sa scrie versurile profunde ale piesei “Prentru totdeauna”. Piesa lansata pe 7 Octombrie, primește astazi un videoclip…

- E vineri iar MR. VIK ne ofera o noua “porție” din proiectul Friday Raggaeton, proiect realizat in colaborare cu Sprint Music. Dupa nenumarate colaborari cu Anda Adam, Alex Mica, Tamy sau Alex Vi, MR. VIK vine cu o noua surpriza muzicala, “Bye Bye”! Videoclipul a fost filmat in București, in același…

- Eliza Natanticu, concurenta a sezonului in desfașurare al emisiunii concurs Asia Express, lanseaza astazi piesa cu beat-uri up-tempo „De vina suntem noi”, impreuna cu un videoclip care imbina perfect stilurile modern și retro. Piesa a fost scrisa și compusa de Dinu Gabriela Alexandra, iar de aranjamentul…

- Membrii trupei Manifest, Syan Lion și Seladon colaboreaza din nou, dupa 22 de ani și lanseaza piesa „Manifest”, prin intermediul careia cei doi artiști iși doresc sa uneasca romanii de pretutindeni, amintindu-le cat de importanta este dragostea pentru muzica și nu numai. „Pentru cei care nu știu, Manifest…