- Cea de-a 13-a ediție a Festivalului de Jazz din Timișoara se va desfașura in acest an in perioada 5 – 8 octombrie, pe șase scene, simboluri ale arhitecturii, istoriei și culturii Timișoarei. Anul acesta, evenimentul se va desfașura sub motto-ul: „Jazzul curge pe Bega” și cuprinde recitaluri la D’Arc…

- Alexandra a decis sa se desparta de soțul ei, dar barbatul nu ar fi acceptat prea ușor faptul ca femeia a pus punct relației. Partenerul ei ar fi venit inarmat la intalnirea cu fiul lui și mama copilului, dupa ce a acuzat-o de rapire internaționala.

- Vlad Iacob, admnistratorul special al lui Dinamo, susține acum o conferința de presa in care vorbește despre situația financiara a clubului, dar și despre zvonurile privind o posibila plecare a sa de la echipa. „V-am invitat fiindca pana acum nu am comunicat suficient de bine și n-am fost suficient…

- Melomanii timișoreni sunt invitați la un concert special care iii va fi dedicat fostului viceprimar al Timișoarei, Adrian Orza, evenimentul avand loc in ziua in care regretatul politician și iubitor de muzica va fi declarat Cetațean de Onoare al orașului Timișoara, post – mortem. Concertul va avea loc…

- Lucrurile se mișca rapid in relația dintre Deea Maxer și Robert Drilea. Iata ce clip special a publicat barbatul cu fiica Deei Maxer pe contul personal de Instagram! Copila pare sa ii calce pe urme lui Dinu Maxer.

- Institutul Cultural Roman (ICR) din Lisabona, in colaborare cu Fundacao Amalia Rodrigues, organizeaza un concert extraordinar de muzica fado in interpretarea artistei Ioana Dichiseanu. Evenimentul va avea loc la Jardim da Casa-Museu Amalia Rodrigues, Lisabona, pe 29 iunie 2023 – ora 18:30 -, iar Ioana…

- Cursa nautica pornita de la Timișoara, pe canalul Bega, prima care a trecut granița dintre Romania și Serbia, cu un echipaj care va traversa Europa, va trece sambata prim stramtoarea Bosfor. Echipajul Circumeuropa va traversa astazi stramtoarea Bosfor, dar nu oricum, ci prezentand lumii intregi Capitala…

- Emeric Imre va susține un nou concert in Timișoara, artistul nascut in 1965 pregatind pentru aceasta ocazie o serie de surprize pentru numeroșii sai fani. Artistul a debutat in 1984 la Cenaclul Flacara. Pe langa participarea la manifestari precum turneul „Folk You”, la a carui initiere sustine ca a…