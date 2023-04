Cazul impotriva lui Donald Trump se concentreaza pe o plata facuta starului porno Stormy Daniels. Totuși, procurorul districtual din Manhattan Alvin Bragg a menționat și o alta femeie. Potrivit documentelor de baza, a fost facuta o plata in numele lui Trump catre „Femeia 1” – despre care dovezile sugereaza ca este Karen McDougal, fost model […] The post TRUMPGATE. Cine e cealalta femeie platita de Trump și cați bani a primit pentru a-și spune povestea first appeared on Ziarul National .