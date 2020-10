Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump urmeaza sa fie supus vineri unei vizite medicale - in direct pe postul Fox News, in cadrul emisiunii Tucker Carlson Tonight -, la o saptamana dupa ce a fost testat pozitiv cu covid-19, relateaza Bloomberg.

- Presedintele american in exercitiu, Donald Trump, urmeaza sa fie supus vineri unei vizite medicale - in direct pe postul Fox News, in cadrul emisiunii Tucker Carlson Tonight -, la o saptamana dupa ce a fost testat pozitiv cu covid-19, relateaza Bloomberg.Consultatia urmeaza sa fie realizata…

- Presedintele american Donald Trump si Prima Doamna a Americii, Melania Trump, sunt infectati cu noul coronavirus. Trump a confirmat informatia intr-o declaratie telefonica pentru Fox News si intr-o postare pe Twitter.

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat joi seara ca intra in carantina impreuna cu sotia sa in asteptarea rezultatelor testului COVID-19, transmite AFP, conform agerpres.ro. Mai devreme, Donald Trump afirmase la canalul Fox News ca si-a facut un test COVID-19, dar inca nu are rezultatele,…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat joi seara ca intra in carantina impreuna cu sotia sa in asteptarea rezultatelor testului COVID-19, transmite AFP. Mai devreme, Donald Trump afirmase la canalul Fox News ca si-a facut un test COVID-19, dar inca nu are rezultatele, dupa testul pozitiv al…

- Presedintele american Donald Trump, presedintele SUA, a declarat marti ca intr-o luna ar putea fi disponibil un vaccin impotriva COVID-19. Aceasta este o accelerare a propriilor predictii deja surprinzator de optimiste, potrivit Agerpres. In cadrul unei sesiuni de intrebari si raspunsuri organizata…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca afirmatiile sale privind copiii si COVID -19, retrase cu o zi înainte de Facebook si Twitter, sunt ''perfecte'', relateaza AFP, citata de Agerpres. El a afirmat într-o emisiune radio a conservatorului Geraldo Rivera ca…

- Facebook a eliminat o postare de pe pagina lui Donald Trump pentru ca oferea informatii false despre COVID-19. Aceeasi masura a luat-o si Twitter. Intr-un interviu pe care l-a acordat miercuri dimineata la Fox News, presedintele american a spus despre copii ca sunt ”aproape imuni” la COVID-19. ”Daca…