- A inceput numaratoarea inversa pentru tranziția de putere la Casa Alba. Peste 5 zile, Donald Trump ii va preda Biroul Oval lui Joe Biden, care iși va incepe oficial mandatul de președinte al Statelor Unite, pe fondul unei divizari extreme in societatea americana.

- Publicul nu va avea acces la Capitoliu in timpul investirii lui Joe Biden in functia de presedinte al Statelor Unite, pe 20 ianuarie, a anuntat sefa interimara a Politiei Capitoliului din Washington, Yogananda Pittman, scrie agerpres . Pittman a preluat conducerea de la Steven Sund, dupa ce acesta a…

- Mii de sustinatori ai lui Donald Trump s-au adunat miercuri la Washington pentru a contesta alegerile din 3 noiembrie, in conditiile in care Congresul s-a intrunit pentru a valida rezultatul acestora si a-l confirma pe democratul Joe Biden drept noul presedinte al Statelor Unite. Trump a reiterat ca…

- In cursul primul sau miting de campanie dupa prezidentialele americane, Donald Trump, 74 de ani, a afirmat sambata, 5 decembrie, in statul Georgia. ca va castiga scrutinul, in care, totusi, Joe Biden a iesit invingator in urma cu aproape o luna, si, in acelasi timp, a denuntat alegerile "fraudate",…

- Ce mai la deal, la vale, eu zic ca numai Trump e de vina in toata povestea asta cu virusul, desi specialistii spun ca „THIS IS A VIRUS NEARLY IMPOSSIBLE TO CONTROL” (“acesta este un virus aproape imposibil de controlat”)! S-a pus si bomboana pe coliva sau cireasa pe tort: a aparut ca prin minune si…

- Tensiunea era tangibila, la doua zile dupa scrutinul prezidential, in mana de state-cheie care ar putea decide joi rezultatul alegerilor in favoarea lui Joe Biden, dupa ce tabara lui Donald Trump a lansat mai multe actiuni in justitie, sustinute in unele cazuri de manifestatii ale simpatizantilor,…

- Ultimele date: 264 - 214 pentru Biden Procesul de vot pentru alegerea celui de-al 46-lea presedinte al Statelor Unite ale Americii a ajuns la final. Americanii au avut de ales intre presedintele in exercitiu, republicanul Donald Trump , care aspira la al doilea mandat , si candidatul Partidului Democrat, …