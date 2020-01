Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a reafirmat luni ca are incredere in planul sau de pace pentru Orientul Mijlociu si a anuntat ca va prezenta textul propunerii marti, relateaza AFP, Reuters si DPA, citate de Agerpres. Palestinienii au semnalat in mai multe randuri insa ca nu sunt de acord cu propunerile președintelui SUA,…

- Palestinienii au in vedere o retragere din acordurile de la Oslo, care stabilesc cadrul relatiilor dintre Israel si Autoritatea palestiniana, daca presedintele american Donald Trump isi va anunta planul de pace pentru Orientul Mijlociu, au declarat duminica responsabili palestinieni agentiei France…

- Palestinienii iau în calcul retragerea din Acordurile de la Oslo, care încadreaza în prezent relațiile dintre Israel și Autoritatea Palestiniana, daca președintele american Donald Trump anunța planul sau de pace pentru Orientul Mijlociu, au indicat oficiali palestinieni pentru AFP.Daca…

- Israel vrea sa își dubleze populația din coloniile sale din Cisiordania ocupata, pentru a ajunge la un milion de locuitori în zece ani, a spus ministrul israelian al Apararii, criticat imediat de catre autoritatea palestiniana, relateaza AFP. ”Obiectivul nostru este ca de acum…

- Israelul nu va mai efectua un transfer de 43 de milioane de dolari catre Autoritatea Palestiniana, reprezentând încasari de taxe, ca urmare a deciziei Autoritații de a oferi sprijin material familiilor militanților palestinieni raniți sau uciși, a informat Guvernul israelian, citat de…

- Premierul bulgar Boiko Borisov, aflat in vizita la Washington, a discutat luni la Casa Alba cu presedintele american Donald Trump, pe agenda figurand intre altele proiectul centralei nucleare de la Belene, cooperarea in domeniul securitatii si diversificarii energetice si securitatea Marii Negre,…

- "Salutam decizia Curtii Europene de Justitie si solicitam tuturor tarilor europene sa puna in aplicare aceasta obligatie legala si politica", a declarat secretarul general al OEP, Saeb Erekat, citat intr-un comunicat. "Nu dorim numai ca aceste produse sa fie identificate doar ca provenind…