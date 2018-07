Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a comparat practicile comerciale ale Uniunii Europene (UE) cu ale Chinei, intr-un interviu difuzat duminica de Fox News, in care a spus ca ”Uniunea Europeana face probabil tot atat de mult rau ca China, doar ca ea este mai mica”, relateaza AFP, preluata…

- In schimb, președintele american i-ar fi propus lui Macron – intr-o intalnire privata care a avut loc in aprilie la Casa Alba – un acord comercial mai bun decat cel al Uniunii Europene. ”De ce nu ieși din Uniunea Europeana?”, ar fi intrebat Donald Trump. Casa Alba a refuzat sa comenteze aceasta…

- Disputele dintre Statele Unite si cei mai apropiati parteneri comerciali sunt pe cale sa escaladeze in urmatoarele luni, pe masura ce apar mai multe amenintari si sunt impuse masuri unilaterale care, in unele cazuri, conduc la contramasuri, sau la acorduri mercantile”, potrivit unui memo al Comisiei…

- Pentru prima data de la inființarea Uniunii Europene, o țara fondatoare ar putea fi condusa de partide eurosceptice. În timp ce partidele italiene care au obţinut cele mai bune rezultate la scrutinul legislativ din 4 martie, Mişcarea 5 Stele (M5S - antisistem) şi Liga (extrema-dreaptă)…

- Cancelarul german Angela Merkel se declara pregatita ca impreuna cu presedintele Frantei si premierul Regatului Unit sa riposteze, in cazul in care administratia lui Donald Trump nu scuteste in mod permanent Uniunea Europeana (UE) de la taxe vamale impuse importurilor de otel si aluminiu, relateaza…