- Compania din Beijing a depus cererea la comisia municipala pentru comert din capitala chineza si asteapta decizia, a anuntat ByteDance pe platforma sa de stiri online Toutiao, fara sa se refere la negocierile privind operatiunile sale din Statele Unite. Cererea a fost depusa la circa o luna de cand…

- Europenii ar putea ramane fara Facebook. Compania a anunțat ca s-ar putea retrage din spațiul comunitar dupa ce Curtea de Justiție a UE i-a interzis sa mai transfere datele utilizatorilor UE in Statele Unite, potrivit Digi24. Datele nu sunt suficient de bine protejate de curiozitatea serviciilor de…

- Prestigioasa publicație științifica și-a anunțat marți sprijinul pentru Joe Biden, candidatul democrat la Casa Alba. Scientific American l-a criticat dur pe actualul președinte Donald Trump pentru faptul ca a luat in deradere știința și pentru modul in care a gestionat criza COVID-19.In aproape doua…

- Uniunea Europeana a incheiat un acord sa cumpere cel puțin 300 de milioane de doze ale unui potential vaccin anti-Covid-19 realizat de AstraZeneca, intr-un prim pact care vizeaza o achiziție in avans, dar acest lucru ar putea sa slabeasca planurile Organizației Mondiale a Sanatații privind o abordare…

- Astazi, 14 august, Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, impreuna cu Ambasadorul SUA in Romania, Excelența Sa Adrian Zuckerman, a susținut o declarație de presa la Aeroportul Internațional „Henri Coanda”, din Otopeni, in care a reiterat importanța și eficiența eforturilor asumate de autoritațile…

- Lucian Bode, ministrul Transporturilor, sustine ca suspendarea zborurilor catre anumite destinatii este in conformitate cu legislatia in vigoare si tine de restrictiile impuse pe timp de pandemie. Acesta a declarant la Digi24 ca pierderile insumate pe perioada celor doua luni in care a fost…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca Romania ramane puternic angajata „in sprijinul unei relatii transatlantice puternice si solidare” si a punctat ca SUA vor avea mereu in Romania „un aliat strategic si un prieten ferm”. „Romania ramane puternic angajata in sprijinul unei relatii transatlantice…