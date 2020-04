Trump, seful NATO si alti lideri mondiali acuza China ca a ascuns lucruri in criza coronavirusului

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Donald Trump, amenința cu suspendarea Congresului pe motiv ca membrii absenteaza sub protecția distanțarii sociale impusa de autoritați. Trump a amenintat miercuri ca va suspenda Congresul, forul legislativ al SUA, pentru a forta confirmarea unor judecatori si alte nominalizari, in…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca vârful epidemiei de coronavirus a fost depașit în SUA și a anticipat redeschiderea unor state în cursul acestei luni, deși, inițial, fusese avansata data de 1 mai, scrie BBC News. Liderul de la Casa Alba a mai acuzat China ca minte…

- Președintele SUA s-a ținut de cuvant, iar dupa cateva amenințari a sistat contribuția SUA la bugetul Organizației Mondiale a Sanatații, pe motiv ca a gestionat foarte prost pandemia de Covid-19.Presedintele Donald Trump a anuntat marti suspendarea contributiei SUA la Organizatia Mondiala a Sanatatii…

- „Astazi, recomand administrației sa opreasca finanțarea Organizației Mondiale a Sanatații, in timp ce se efectueaza o analiza pentru a evalua rolul Organizației Mondiale a Sanatații in gestionarea greșita a raspandirii coronavirusului”, a anunțat Trump de la Casa Alba. In context, președintele american…

- Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) din SUA a decis sa urmeze recomandarile Organizației Mondiala a Sanatații și sa sfatuiasca populația sa poarte masca pentru a preveni raspandirea Covid-19. Donald Trump face insa opinie separata.Exemplul președintelui american pentru țara pe care…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a numit drept "virusul Wuhan" noul coronavirus aflat la originea epidemii care îngrijoreaza lumea întreaga, cu riscul de a provoca indignarea Chinei, noteaza France Presse.Secretarul de stat american a evocat pentru prima oara joi "virusul…

- Cel puțin cinci persoane care au vorbit despre coronavirus, in China, au disparut, au fost arestate sau au fost reduse la tacere, noteaza Business Insider. Profesorul chinez de drept, Xu Zhangrun, a postat recent o modalitate prin care președintele Chinei, Xi Jinping, și Partidul Comunist Chinez rezolva…

- CHIȘINA, 7 feb – Sputnik. Turcia transfera trupele speciale la punctele de control din zona de de escaladare Idlib, anunța agenția Anadolu. © Sputnik / Дмитрий ВиноградовBatalia finala pentru Siria: trupele guvernamentale alunga militanții din Idlib “O coloana din 150 de camioane cu trupe…