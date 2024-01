Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul Floridei , care odata parea a fi cel mai mare contestatar al lui Donald Trump, a condus o campanie costisitoare și agitata, care nu a reușit sa-i prinda pe alegatorii republicani. Guvernatorul al Floridei, Ron DeSantis, și-a suspendat campania pentru președinție duminica, cu doar doua zile…

- Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, care a intrat in alegerile primare republicane ca fiind cea mai mare amenintare pentru Donald Trump in calea nominalizarii pentru alegerile prezidentiale din luna noiembrie, a anuntat duminica, 21 ianuarie, inainte cu doua zile de scrutinul din New Hampshire, ca…

- BREAKING! Ron DeSantis se retrage și ii lasa drumul liber lui Donald Trump pentru Casa AlbaGuvernatorul Floridei, Ron DeSantis, vazut candva ca fiind cel mai formidabil adversar al lui Donald Trump in alegerile primare republicane pentru președinție, și-a suspendat duminica cursa și l-a susținut…

- Fostul guvernator al Carolinei de Sud Nikki Haley și fostul președinte Donald Trump iși vor prezenta duminica pledoariile finale in New Hampshire, intr-o ultima etapa a campaniei pentru nominalizarea republicana la prezidențiale, inainte ca alegatorii sa mearga marți la urne.

- Fostul presedinte conduce in sondaje de mai bine de un an, dar competitia din Iowa a fost considerata ca fiind cea mai clara perspectiva de pana acum pentru a vedea daca isi poate transforma avantajul intr-o revenire uimitoare la Casa Alba.In cele din urma, marile retele americane au avut nevoie de…

- Chiar daca, la Washington, subiectul asistenței militare pentru Ucraina a devenit marul discordiei dintre republicani și democrați, nu cred ca americanii vor arunca manușa, dupa ce noul titular de la Casa Alba iși va prelua mandatul. Acesta ar putea fi Joe Biden, Donald Trump sau - in ipoteza cea mai…

- In ciuda acestui progres, ea se afla totuși cu mult in urma fostului președinte, in lupta pentru obținerea nominalizarii republicane, in vederea finalei prezidențiale cu Joe Biden din noiembrie, arata sondajele citate de Washington Post. Un sondaj de opinie realizat in randul alegatorilor republicani…

- Cu cateva zile inainte de inceperea primarelor republicane din SUA, guvernatorul Carolinei de Sud urca in sondaje, amenințandu-l pe Ron DeSantis... Și pe Donald Trump? Chip și Elaine au venit special sa o asculte pe Nikki Haley. "Este inteligenta, asta face diferența. Nu sunt de acord cu tot ce reprezinta…