Presedintele Donald Trump s-a declarat convins ca noul coronavirus ar fi avut originea intr-un laborator de virusologie chinezesc, dar a refuzat sa prezinte dovezi, crescand astfel nivelul tensiunilor in relatia cu Beijingul pe subiectul originii bolii COVID-19, informeaza Reuters. Intrebat daca a vazut dovezi care sa ii confere un „grad ridicat de convingere” ca virusul provine de la Institutul de Virusologie din Wuhan, presedintele american a raspuns hotarat: „Da, am vazut”, a spus Trump, refuzand insa sa ofere detalii. „Nu va pot spune asta. Nu am voie sa va spun asta”. Institutul de Virusologie…