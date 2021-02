Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul Microsoft, Bill Gates, a anunțat pe Twitter ca s-a vaccinat anti-Covid. Miliardarul a publicat și o fotografie in care este surprins momentul in care primește prima doza a vaccintului. „Unul dintre beneficiile de a avea 65 de ani este ca sunt eligibil pentru vaccinul COVID-19. Am…

- Donald Trump se pregatește sa semneze astazi in jur de 100 de grațieri și comutari de pedepse, in ultima sa zi de activitate la Casa Alba, inaintea investirii oficiale a lui Joe Biden in funcția de președinte al SUA, programata pe 20 ianuarie, informeaza CNN. Iar Trump și aliații sai profita din plin…

- Seful politiei Capitoliului, Steven Sund, a anuntat joi ca va demisiona incepand cu 16 ianuarie, conform unei scrisori citate de institutiile de presa americane, la o zi dupa ce sustinatorii presedintelui Donald Trump au atacat cladirea ce gazduieste Senatul si Camera Reprezentantilor, transmite…

- Milioane de someri americani au ramas fara ajutoare de somaj sambata, din cauza ca presedintele in exercitiu Donald Trump refuza sa promulge planul relansarii economiei americane, in valoare de 900 de miliarde de dolari, adoptat luni de Congres, dupa ce miliardarul s-a plans ca sumele alocate in mod…

- Google și Amazon au fost amendate cu 163 de milioane de dolari americani in Franta, dupa ce au incalcat un set de legi privind cookie-urile, informeaza Business Insider.Google a fost amendata cu 120 milioane de doalri, iar Amazon a fost sancționata cu 42 de milioane de dolari.Autoritatea pentru Protectia…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump a platit trei milioane de dolari pentru renumararea voturilor in statul-cheie Wisconsin, dar s-a trezit cu un esec si mai mare decat cel inregistrat dupa prima verificare a urnelor.

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump a platit trei milioane de dolari pentru renumararea voturilor in statul-cheie Wisconsin, dar s-a trezit cu un esec si mai mare decat cel inregistrat dupa prima verificare a urnelor.

- Președintele american Donald Trump a discutat cu consilierii și aliații sai despre modalitațile prin care ar putea profita financiar de pe urma rolului sau de președinte dupa ce va parasi Casa Alba în luna ianuarie, relateaza Business Insider.În public Trump continua sa acuze fraudarea…