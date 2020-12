Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele in exercitiu al Statelor Unite, Donald Trump, a respins proiectul de lege al bugetului apararii pe 2021. Proiectul prevedea acordarea unui total de 740,5 miliarde de dolari sistemului de aparare american si a fost adoptat cu o larga majoritate in Congres, relateaza presa internationala.

- Familia Biden se afla in centrul unui scandal legat de bani pe care fiul candidatului democrat la presedintia SUA i-ar fi luat din Ucraina, traficand influenta tatalui sau. Mare parte din presa americana incearca sa ingroape povestea, insa liderii republicani anunta ca reteaua de coruptiei a familiei…