Stiri pe aceeasi tema

- „Vanzarile de soldare se pot efectua numai in cursul a doua perioade pe an, cu o durata maxima de cate 45 de zile fiecare, cu conditia ca produsele propuse pentru soldare sa fie oferite spre vanzare in mod obisnuit inaintea acestei date”, scrie in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.210/2020. Kelemen…

- Fostul presedinte american Donald Trump a fost nominalizat luni la premiul Nobel pentru Pace de un politician populist de dreapta din Estonia, relateaza dpa. Jaak Madison, membru al Partidului conservator popular din Estonia si europarlamentar, a explicat luni ca Donald Trump este primul…

- Liberalii susțin eliminarea, pentru inceput, a pensiilor speciale ale parlamentarilor. Acest lucru poate fi facut relativ simplu, prin modificarea Statutului senatorilor și deputaților. Ulterior, spune președintele PNL, Ludovic Orban, odata cu o noua lege a pensiilor, vor fi eliminate și restul pensiilor…

- Dan Tanasa și Ringo Damureanu au fost nominalizați astazi de de partidul AUR la șefia a doua comisii din Camera Deputaților – Comisia pentru egalitate de șanse, respectiv Comisia de constituționalitate, potrivit dezbaterilor din plen. Șefia celor doua comisii revenise AUR la negocierile din decembrie,…

- Liderii PNL, USR PLUS, UDMR - Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Ciolos, Kelemen Hunor - au semnat luni, in prezenta premierului pe care il sustin, Florin Citu, Acordul de guvernare 2020 - 2024, dupa mai bine de o saptamana de negocieri pe programul de guvernare si pe modul de impartire a portofoliilor…

- „Nu avem nimic de comentat, noi putem lucra cu amandoi (Orban si Citu). Mai departe, lucrurile se complica, fiindca ca in acest moment noi consideram ca celelalte doua functii politice din stat - cea de presedinte al Senatului si presedinte al Camerei Deputatilor - trebuie sa revina celorlalte doua…

- Kelemen Hunor, președintele UDMR, a transmis, joi, ca a participat joi dimineața la o discuție informala in prezența președintelui Klaus Iohannis, cu liderii PNL și USR PLUS, Ludovic Orban, Dan Barna și Dragoș Tudorache. Discuțiile oficiale incepe sambata.„Astazi dimineața, in prezența președintelui…

- Viitorul Președinte Joe Biden a ales in posturile cheie ale echipei sale o serie de foști consilieri și oficiali din timpul administrației Obama, oameni ai sistemului și adepți ai alianțelor globale, intr-o mutare care semnaleaza o delimitare fața de politica unilaterala și izolaționista a lui Donald…