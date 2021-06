Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump, fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, este convins ca se va intoarce la Casa Alba in calitate de șef de stat pana in august. Informația a fost dezvaluita de reporterul New York Times, Maggie Haberman, care a scris acest lucru pe Twitter. Haberman, care a fost autorul unor știri…

- Donald Trump și-a lansat o noua platforma de comunicare, cu sloganul ”Save America” (Salvați America). Fostul președinte american nu mai are acces la Twitter, Facebook și YouTube dupa violențele de la Capitoliu provocate de suporterii sai in ianuarie, informeaza News.ro .De atunci, fostul lider de la…

- Presedintele american Joe Biden a crescut luni de la 15.000 la 62.500 numarul de refugiati admisi in Statele Unite pentru anul in curs, dupa amanari care i-au adus critici puternice chiar din interiorul Partidului Democrat, informeaza AFP, citat de Agerpres . „Astazi modific pragul anual de admitere…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a pus capat luni unui proces intre fostul presedinte Donald Trump si reteaua sociala Twitter, apreciind ca disputa este neclara, transmite Reuters. Cea mai inalta instanta americana a casat sentinta unei curti de apel care apreciase ca Trump a incalcat primul…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a pus capat luni unui proces intre fostul presedinte Donald Trump si reteaua sociala Twitter, apreciind ca disputa este neclara, transmite Reuters. Cea mai inalta instanta americana a casat sentinta unei curti de apel care apreciase ca Trump a incalcat primul…

- Fostul președinte american Donald Trump nu își dezamagește fanii cei mai înverșunați. În timp ce liderii lumii au transmis duminica mesaje de Paște prin care invocau pacea și solidaritatea în vremurile dificile prin care trece omenirea, ramas fara acces la rețelele sociale, Trump…

- Donald Trump a acordat primul interviu dupa ce a parasit Casa Alba. Intervievator a fost nora lui, Lara Trump, producator tv și soția lui Eric Trump, cel mai mic baiat al fostului președinte SUA. In interviu Donald Trump a reluat temele sale favorite, ca alegerile au fost fraudate sau ca rețeaua Twitter,…

- Agențiile americane de informații au spus administrației Biden ca talibanii ar putea prelua cea mai mare parte a Afganistanului în doi pâna la trei ani, daca trupele americane pleaca înainte de a se ajunge la un acord de partajare a puterii între parțile aflate în conflict,…