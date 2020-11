Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a luat joi decizia de a interzice americanilor sa investeasca in companii chineze acuzate de guvernul sau ca susțin activitațile militare ale autoritaților de la Beijing, informeaza Hotnews, care citeaza AFP. Președinteleinca in funcție al SUA a dat un decret in care specifica faptulca…

- Multimi de oameni in mai multe orase din SUA au izbucnit in urale dupa ce mass media americane l-au anuntat castigator al scrutinului prezidential pe democratul Joe Biden, transmit sambata agentiile internationale de presa.Vezi și: Lovitura de teatru: Donald Trump sustine ca a castigat alegerile…

- Un purtator de cuvant al lui Joe Biden, candidatul democrat la presedintia SUA, a amenintat vineri sa-l ''expulzeze'' pe Donald Trump de la Casa Alba daca el va refuza sa-si recunoasca infrangerea, care pare din ce in ce mai probabila, informeaza AFP. Joe Biden, 77 de ani, este vineri…

- LIVE TEXT: Rezultate alegeri SUA 2020. Biden ramane pe primul loc, dar diferența de voturi electorale se micșoreaza Alegerile prezidențiale din Statele Unite au ajuns, practic, la final. Votul s-a incheiat in 48 din cele 50 de state din tara. Americanii au fost chemați sa-i aleaga și pe toti cei 435…

- Americanii decid daca il mai lasa 4 ani la Casa Alba pe Donald Trump sau daca ii dau votul democratului Joe Biden. Astazi este ziua alegerilor, dar peste 100 de milioane de americani - mai multi ca niciodata - si-au exprimat deja optiunea prin corespondenta sau prin votul anticipat.

- Americanii se prezinta marti la urne pentru a-si alege presedintele dupa o campanie acerba si divizanta, un scrutin in care actualul lider de la Casa Alba, republicanul Donald Trump, incearca sa depaseasca avansul pe care rivalul sau, democrat Joe Biden, il are in sondaje, si sa castige un nou mandat…

- Un sondaj al NALEO și Latino Decisions arata ca Joe Biden, candidatul democrat la Casa Alba, conduce detasat in fata lui Donald Trump in intentiile de vot ale electoratului latino-american pentru alegerile prezidentiale din SUA. Conform sondajului NALEO și Latino Decisions, circa 65% din electoratul…

- Membrii familiei lui Donald Trump au stralucit la Convenția Republicana prin intervențiile lor in susținerea lui “Donald” in lupta pentru obținerea unui al doilea mandat la Casa Alba. Daca in prima zi a convenției, luni, Donald Trump și susținatorii sai cei mai ferventi au diabolizat tabara democraților…