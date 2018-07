Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a cerut consilierului sau pentru securitate nationala, John Bolton, sa il invite la Washington pe presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a anuntat joi purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, intr-un mesaj in reteaua Twitter.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a cerut consilierului sau pentru securitate nationala, John Bolton, sa il invite la Washington pe presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a anuntat joi purtatoarea de cu...

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a cerut consilierului sau pentru securitate nationala, John Bolton, sa il invite la Washington pe presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a anuntat joi purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, intr-un mesaj in reteaua Twitter, preluat de Reuters.…

- Presedintele american Donald Trump a atribuit luni relatiile proaste dintre Washington si Moscova "vanatorii de vrajitoare" conduse, in opinia sa, de FBI, care ancheteaza amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, transmite AFP, conform agerpres.ro. "Relatiile noastre cu Rusia nu…

- Presedintele american Donald Trump a atribuit luni relatiile proaste dintre Washington si Moscova "vanatorii de vrajitoare" conduse, in opinia sa, de FBI, care ancheteaza amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, transmite AFP. "Relatiile noastre cu Rusia nu au fost NICIODATA atat de proaste,…

- Intalnirea președinților Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Donald Trump, va avea loc pe 16 iulie la Helsinki, au anunțat oficial Kremlinul și Casa Alba. In declarația emisa pe 28 iunie, serviciul de presa al Casei Albe afirma ca, in timpul reuniunii viitoare a lui Trump și Putin vor fi discutate o serie…

- Donald trump și Vladimir Putin se vor intalni pe 16 iulie la Helsinki, la patru zile dupa summitul NATO la care va participa liderul american, a anunțat Casa Alba, potrivit CNN. Un consilier al lui Putin a anunțat, miercuri, ca cele doua parți au ajuns la un concens privind o intalnire intre președintele…

- Presedintele american Donald Trump urmeaza sa efectueze pe 13 iulie o vizita in Regatul Unit, a anuntat joi o purtatoare de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, relateaza Reuters conform News.ro . Aceasta va fi prima vizita in Marea Britanie a locatarului Casei Albe de la preluarea functiei, in ianuarie…