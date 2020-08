Stiri pe aceeasi tema

- Aplicatia media sociala TikTok, specializata in formatul video scurt, este anchetata oficial de Comisia pentru Investitii Straine in SUA (CFIUS), a anuntat miercuri secretarul Trezoreriei americane, Steve Mnuchin, citat de dpa. Secretarul de stat Mike Pompeo vehiculase deja ideea interzicerii TikTok…

- Franța nu va interzice Huawei sa faca investiții în țara spre deosebire de Marea Britanie care a anunțat eliminarea gigantului telecom chinez din rețeaua 5G, a anunțat marți ministrul Finanțelor francez Bruno Le Maire, potrivit Reuters.Le Maire a declarat pentru radioul France Info ca…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a declarat miercuri ca Statele Unite vor sustine tarile care considera ca China le-a incalcat drepturile maritime in Marea Chinei de Sud, dar a sugerat ca vor face acest lucru prin mijloace diplomatice, nu militare, transmite Reuters preluat de news.ro”Vom…

- Acesta spune ca Beijingul trebui sa plateasca „compensatii” pentru daunele provocate de noul coronavirus. „Ei au provocat daune imense lumii”, a spus Peter Navarro la CNBC. „Un proiect de lege trebuie sa vizeze China (…). Nu-i vorba de a-i pedepsi, ci de a-i face sa dea socoteala”. Navarro, fost profesor…

- Presedintele american Donald Trump a facut apel marti la China sa dea dovada de transparenta cu ceea ce stie despre originea coronavirusului care a aparut la Wuhan si apoi a provocat haos in lume, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Secretarul de stat Mike Pompeo a declarat duminica pentru emisiunea…

