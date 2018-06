Trump face un pas inapoi si nu mai desparte copiii de parintii intrati ilegal in SUA. Masura este temporara

Migrantii ilegal care trec granita dinspre Mexic impreuna cu copiii lor nu vor mai fi deferiti justitiei deocamdata, din cauza lipsei facilitatilor pentru familii, dar politica de "toleranta zero" ramane in vigoare, au indicat autoritatile americane.



Comisarul pentru vami si protectia frontierelor, Kevin McAleenan, a explicat, luni, in fata jurnalistilor, ca s-a incetat trimiterea in justitie a migrantilor veniti impreuna cu copiii lor, agentia sa nedispunand de locuri de plasare pentru toate aceste familii, transmit AFP si dpa.



Presedintele Donald Trump a cedat, miercuri,…