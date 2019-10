Stiri pe aceeasi tema

- Compania californiana a afirmat ca sute de conturi Facebook si Instagram, gestionate in cadrul acestor campanii de manipulare, aveau drept tinta utilizatori ai internetului din diferite parti ale lumii, printre care Statele Unite, Africa de Nord si America Latina, scrie Agerpres. "Aceste campanii…

- Strategia de Aparare Nationala publicata de catre Departamentul american al Apararii, in 2018, a declarat o noua era a competitiei dintre marile puteri cu „puteri revizioniste” – China si Rusia.

- Premierul rus, Dmitri Medvedev, a acuzat joi Statele Unite ca doresc sa impuna Cubei o "blocada energetica" sanctionand navele care transporta petrol venezuelean spre aceasta insula, confruntata in prezent cu grave penurii de carburant, relateaza AFP. "In ultimele luni, Statele Unite au inasprit semnificativ…

- Doua avioane cu personal tehnic-militar din Rusia au sosit in Venezuela, a anuntat sambata presedintele in exercitiu venezuelean Nicolas Maduro (foto), care saptamana aceasta a efectuat o vizita la Moscova in cadrul careia s-a intalnit cu seful statului rus Vladimir Putin, informeaza agentia de presa…

- Președintele american Donald Trump îsi consolideaza sprijinul oferit liderului opoziției din Venezuela, Juan Guaido, laudând liderii latino-americani care l-au sprijinit, stimulând finanțarea de ajutoare umanitare și împiedicând accesul membrilor guvernului de la Caracas…

- "Imediat ce Snowden a sosit in Rusia, oameni din Serviciul Federal de Securitate (FSB) au incercat sa-l recruteze. Insa el a refuzat targul", a declarat avocatul Anatoli Kucerena in comentarii difuzate de agentiile de presa ruse TASS si RIA Novosti. Refuzul lui Snowden de a colabora cu serviciile…

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca Statele Unite trebuie sa renunte la sanctiunile „ilegale” impuse regimului de la Caracas, informeaza agentia rusa de presa TASS.

- DECLARATIA SECRETARULUI DE STAT AL SUA MICHAEL R. POMPEO RETRAGEREA SUA DIN TRATATUL INF Pe 2 februarie 2019, Statele Unite au anuntat ca peste sase luni se vor retrage din Tratatul privind Fortele Nucleare cu Raza Intermediara de Actiune (INF) ca urmare a continuarii…