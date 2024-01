Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a anuntat ca nu va fi prezent pentru a doua oara, luni, in boxa martorilor la procesul sau de frauda de la New York, ultima sansa a fostului presedinte american de a-si sustine cauza in timp ce lupta impotriva unei potentiale amenzi de 250 de milioane de dolari care planeaza asupra afacerii…

- Donald Trump si-a facut aparitia joi din nou la procesul sau civil de la New York in care este acuzat de fraude financiare, fostul presedinte american declarand inca o data ca procedura deschisa impotriva este injusta, relateaza AFP. Trump este acuzat impreuna cu doi dintre fiii sai, Donald Jr si Eric,…

- Fiica lui Donald Trump, Ivanka Trump, a depus marturie miercuri, spunand ca nu-si aminteste detalii despre tranzactiile imobiliare care au avut loc in compania tatalui ei, totul, intr-un proces de frauda civila din New York care ameninta imperiul de afaceri al fostului presedinte al SUA.

- Fiica lui Donald Trump, Ivanka Trump, a depus marturie miercuri, spunand ca nu-si aminteste detalii despre tranzactiile imobiliare la care a lucrat la compania tatalui ei, intr-un proces de frauda civila din New York care ameninta imperiul de afaceri al fostului presedinte al SUA, potrivit Reuters.

- Donald Trump s-a contrazis in mod repetat cu judecatorul care conduce procesul de frauda ce i-a fost intentat la New York.Trump si cei doi fii ai sai sunt invinuiti ca au supraevaluat in mod fraudulos valoarea proprietatilor lor, relateaza BBC preluat de Rador Radio Romania. Fostul presedinte…

- Ivanka Trump va trebui sa depuna marturie in procesul civil de frauda deschis impotriva tatalui sau și fraților ei, a decis un judecator din New York, noteaza Mediafax.Anterior, Ivanka Trump a incercat sa nu depuna marturie, argumentand ca s-a mutat din oraș și s-a indepartat de Organizația Trump,…

- Un judecator din New York l-a amendat vineri pe Donald Trump cu 5.000 de dolari pentru incalcarea unui ordin care ii interzicea fostului presedinte american sa denigreze personalul instantei in timpul procesului sau civil pentru frauda, avertizandu-l ca orice viitoare abatere ii va aduce sanctiuni "mult…

- Un judecator din New York l-a amendat vineri cu 5.000 de dolari pe fostul președinte american Donald Trump, dupa ce o postare denigratoare pe rețeaua de socializare despre un personal cheie al instanței care se ocupa de cazul sau de frauda civila din New York a ramas pe site-ul sau de campanie, in ciuda…