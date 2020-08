Israelul si Emiratele Arabe Unite (EAU) au semnat, sub egida Statelor Unite, ''un acord de pace istoric'' si vor stabili relatii diplomatice, a anuntat joi pe Twitter presedintele american Donald Trump, transmit agentiile internationale de presa. HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2020 Intelegerea face parte dintr-un acord mai amplu, in virtutea caruia autoritatile israeliene vor inceta anexarea teritoriilor palestiniene ocupate. Acordul a fost…