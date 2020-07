Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Republican din SUA va limita semnificativ numarul participantilor la conventia din august de la Jacksonville, Florida, la care presedintele Donald Trump va deveni in mod oficial candidatul acestei formatiuni pentru un nou mandat la Casa Alba, transmite Reuters. Bilantul infectarilor…

- Un inalt responsabil al administratiei Trump a declarat - duminica - ca in acest stadiu nu se stie daca situatia sanitara va permite desfasurarea Conventiei nationale republicane la sfarsitul lunii viitoare la Jacksonville, in Florida, potrivit Reuters. Partidul Democrat a optat deja la…

- Orașul american Jacksonville, unde va avea loc convenția naționala a Partidului Republican în luna august, a facut ca purtarea unei maști sa fie obligatorie pentru rezidenții sai, ca reacție la progresia infecțiilor cu noul coronavirus, potrivit AFP.Anunțul a fost facut de consilierii…

- Conventia republicana, evenimentul in cursul caruia Donald Trump urmeaza sa fie desemnat oficial si fara surprize candidat al partidului la prezidentialele din noiembrie, va avea loc in cele din urma in Florida, a anuntat joi seara sefa partidului, Ronna McDaniel, noteaza AFP. "Suntem…

- Felix Rache, liderul Pro Romania Buzau, anunta ca directorii de scoli din Buzau pot apela la partidul condus de Victor Ponta pentru a obtine masti de protectie pentru elevi, in conditiile in care atat guvernul, cat si autoritatile locale nu au furnizat decat promisiuni pana in prezent."Așa…

- Jucatorii Barcelonei au revenit miercuri la bazele sportive ale clubului catalan. Acestia au fost supusi testelor pentru COVID-19. Toti fotbalistii au purtat masti si manusi de protectie, anunța MEDIAFAX.Toti jucatorii Barcelonei au revenit miercuri la centrul sportiv al clubului pentru efectuarea…

- Presedintele american, Donald Trump, a estimat duminica seara ca un vaccin va fi disponibil pana la sfarsitul anului 2020, transmite AFP.Citește și: Seful Cancelariei prim-ministrului are vesti proaste: 'Exista inclusiv posibilitatea prelungirii starii de urgenta'"Cred ca vom avea…

- Donald Trump se gandeste sa ceara Beijingului sa plateasca miliarde de dolari reparatii in contul pagubelor cauzate de noul coronavirus, care a aparut in orasul Wuhan, se declara nemultumit de China si anunta o ”ancheta foarte serioasa in curs”, relateaza AFP.