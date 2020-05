Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca acordul comercial cu China are acum o importanta secundara in fata pandemiei de coronavirus si a amenintat ca ca va impune noi tarife Beijingului, administratia sa lucrand la masuri de retorsiune legate de pandemie, transmite Reuters.

- Președintele american Donald Trump se gandeste sa ceara Beijingului sa plateasca miliarde de dolari reparatii in contul pagubelor cauzate de noul coronavirus, care a aparut in orasul Wuhan, se declara nemultumit de China si anunta o ”ancheta foarte serioasa in curs”, relateaza AFP potrivit news.ro.”Suntem…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat ca pandemia COVID-19 demonstreaza necesitatea reformarii Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si a avertizat ca este posibil ca SUA sa nu mai reia vreodata finantarea OMS si chiar sa lucreze la crearea unei alternative la organismul ONU, transmite…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat, joi, ca lumea plateste "pretul ridicat" pentru lentoarea initiala a Chinei in a transmite informatii despre noul coronavirus, relateaza AFP. "Lucrurile s-ar fi desfasurat mai bine daca am fi stiut asta cu cateva luni mai devreme. Ar fi putut fi tinut…

- China a decis sa retraga acreditarile jurnalistilor americani de la trei mari publicatii din Statele Unite ale Americii, este vorba despre The New York Times, Wall Street Journal si Washington Post.Beijingul a decis sa revoce acreditarile corespondentilor publicatiilor The New York Times, Wall Street…

- Presedintele american Donald Trump a aparat marti termenul de 'virus chinezesc' pe care l-a folosit pentru noul coronavirus si care a provocat furia Beijingului, transmite AFP. Virusul 'a venit din China. Cred ca este o formulare foarte exacta', a spus presedintele Trump.…