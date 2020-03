Stiri pe aceeasi tema

- Cererea de finantare suplimentara, trimisa legislativului american marti seara, ar presupune primirea a cateva miliarde de dolari in plus de catre departamentele de sanatate, aparare si al veteranilor. Cererea este distincta fata de pachetul de stimul in valoare de un trilion de dolari propus de administratie…

- Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, a anuntat miercuri un pachet de masuri fiscale in valoare de 212 miliarde de zloti (51,96 de miliarde de dolari) pentru a atenua potentialele daune provocate de pandemia de coronavirus, transmit Bloomberg si Reuters potrivit Agerpres. Pachetul de masuri este…

- Un focar de cazuri de coronavirus in orasul japonez Nagoya a fost asociat cu un centru pentru ingrijirea batranilor, situatie care evidentiaza dificultatea de a proteja varstnicii de aceasta epidemie in tara cu cea mai imbatranita populatie, potrivit Reuters. Persoanele in varsta sunt in mod special…

- Boeing intentioneaza sa acceseze in totalitate un imprumut de 13,8 miliarde de dolari convenit luna trecuta, a declarat miercuri o sursa apropiata situatiei, in conditiile in care epidemia de coronavirus amplifica presiunea asupra producatorului american de avioane grav afectat de consemnarea la…

- Extinderea rapida a epidemiei de coronavirus (Covid-19) a sters aproape o treime - sau 70 miliarde de dolari - din capitalizarea principalelor 20 de companii aeriene listate si a modificat clasamentele, Air China urcand pe locul trei, in urma rivalelor din SUA, arata o analiza realizata de Reuters.Sectorul…

- Noi cazuri de coronavirus au fost raportate miercuri in doua dintre cele mai populate orase din Statele Unite, patru in apropiere de New York si sase in Los Angeles, in timp ce Congresul urma sa aloce 8,3 miliarde de dolari pentru combaterea epidemiei, in urma unui acord bipartizan, transmite Reuters.

- Criza provocata de scandalul modelelor 737 MAX se traduce in pierderi fiananciare enorme pentru compania americana Boeing, la care se adauga și incertitudinile generate de razboiul comercial intre China și Statele Unite.Incepand din martie 2019, avioanele Boeing 737 MAX au interdictie de zbor la nivel…

- Compania olandeza pentru comenzi online de mancare Takeaway.com si-a asigurat preluarea firmei britanice Just Eat, cu o oferta de 6,2 miliarde de lire sterline (8 miliarde dolari), sub forma de actiuni, prin care va crea una dintre cele mai mari companii de livrare a mancarii la nivel mondial, transmite…