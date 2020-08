Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden a acceptat nominalizarea sa de catre Partidul Democrat pentru a candida la functia de presedinte al SUA, relateaza dpa. ''Este onoarea vietii mele sa accept nominalizarea Partidul Democrat pentru functia de presedinte al Statelor Unite ale Americii'', a spus Biden,…

- Joe Biden a anunțat, marți, ca a decis sa intre in cursa pentru fotoliul de la Casa Alba alaturi de Kamala Harris. Aceasta a devenit astfel prima femeie afro-americana propusa pentru funcția de vicepreședinte al Statelor Unite ale Americii.

- Președintele Donald Trump considera, alaturi de alți oficiali ai Statelor Unite ale Americii, ca exploziile din Beirut ar fi fost un atac, insa susțin ca nu ar exista dovezi in acest sens, deși, dupa parerea lor, nimic din ce s-a ntamplat in Liban nu ar fost intamplator.

- Astazi este Ziua Naționala a Americii. Președintele Donald Trump a ținut, vineri, in ajunul zilei naționale a Statelor Unite ale Americii, un discurs fulminant in care a condamnat „revoluția culturala de stanga”, care, in opinia sa, a lansat un „atac radical” asupra democrației americane. Cuvantarea,…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a ironizat indelung sambata seara pe adversarul sau democrat, Joe Biden, numindu-l "marioneta" a "stangii radicale", potrivit AFP. "In America lui Joe Biden, jefuitorii si strainii in situatie ilegala au mai multe drepturi decat americanii care respecta legea",…

- Statele Unite ale Americii se afla in mijlocul celei mai mari crize existențiale a unei generații. Ce urmeaza? Finanțarea statului pentru universitați este in scadere in Statele Unite ale Americii. Infrastructura care se prabușește pune șoferii in pericol chiar și atunci cand proteste și revolte ocazionale…

- Candidat la președinția Statelor Unite ale Americii, democratul Joe Biden a declarat ca George Floyd, americanul de culoare ucis la finalul lunii mai, „va schimba lumea”, informeaza BBC.Aflat in Houston, Texas, Joe Biden s-a intalnit cu familia lui George Floyd. La final, rivalul lui Donald Trump a…

- In capitala Statelor Unite, Washington, a fost decretata duminica stare de asediu dupa noi manifestatii in apropiere de Casa Alba, a anuntat primarul orasului, Muriel Bowser, a doua zi dupa o noapte marcata de revolte in mai multe localitati din tara, relateaza AFP. Interdictia de circulatie…