Trump a promulgat noul plan pentru economie, de aproape 500 de miliarde de dolari

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a promulgat vineri un nou plan de ajutor de aproape 500 de miliarde de dolari pentru a sprijini economia puternic afectata de restrictiile impuse de epidemia de coronavirus, relateaza AFP. "Aceasta este o veste buna pentru intreprinderile mici si este o veste buna…

- Guvernul italian lucreaza la un nou pachet de stimulare a economiei, in valoare de cel putin 50 de miliarde de euro (54 de miliarde de dolari), pentru a atenua impactul pandemiei de coronavirus (COVID-19), a anuntat marti prim-ministrul Giuseppe Conte. Noile masuri, care ar urma sa fie date…

- Viceprimarul Capitalei Aurelian Badulescu a anuntat, marti, ca 2.000 dintre cei 11.000 de angajati ai STB vor intra in somaj tehnic, ca urmare a faptului ca s-a redus semnificativ numarul de calatori, in contextul restrictiilor generate de pandemia cu noul coronavirus. "Dintre cei 11.000 de…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta ca, marti dimineata, a fost inregistrat al optulea deces al unui pacient infectat cu noul coronavirus din tara noastra. Este vorba despre un barbat de 70 ani, care era internat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Craiova. Acesta a fost confirmat pozitiv…

- Congresul SUA a adoptat un plan de ajutor social de aproximativ 100 de miliarde de dolari destinat angajatilor direct afectati de impactul epidemiei de coronavirus, in timp ce responsabili americani si Casa Alba negociau un plan gigant de relansare economica care ar putea merge pana la alocarea a 1.300…

- Politia din Spania foloseste drone echipate cu difuzoare pentru a-si avertiza cetatenii sa ramana in case. Dronele au aparut prima oara in capitala Madrid, scrie Business Insider. Prin intermediul lor, Politia le-a cerut si oamenilor aflati pe strazi si in alte locuri publice sa mearga acasa.…

- Ministerul Finantelor Publice a imprumutat de la banci 13,053 miliarde de lei in primele doua luni din 2020, precum si 3 miliarde de euro de pe pietele externe. Astfel, conform calculelor Agerpres, MFP a imprumutat de la banci 5,378 miliarde de lei in luna ianuarie, echivalentul a 1,12 miliarde…

- Presedintele USR, Dan Barna, a cerut, marti, Guvernului sa prezinte, in cel mai scurt timp posibil, un plan de actiune pentru protejarea economiei si a locurilor de munca in contextul crizei provocate de COVID-19 (coronavirus). "Domenii ca transporturile, turismul, retailul, alimentatia publica,…