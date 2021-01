Trump a dat de probleme! Vine RĂZBUNAREA din Iran. Cazul lu Soleimani nu a fost uitat Fostul presedinte american Donald Trump , care a ordonat asasinarea generalului iranian Qassem Soleimani, este vizat intr-un mesaj in care se indeamna la razbunare, postat pe un cont de Twitter al liderului suprem iranian Ali Khamenei, relateaza AFP, conform news.ro. ”Razbunarea este inevitabila. Asasinul lui Soleimani si cel care a ordonat crima trebuie sa sufere razbunarea”, se arata in acest mesaj, in persana, publicat cu putin inainte de miezul noptii de joi spre vineri pe contul @khamenei_site al ayatollahului Ali Khamenei. Aceste declaratii, facute in trecut de catre numarul unu iranian,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

