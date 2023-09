Trump a cerut închiderea guvernului SUA prin neaprobarea cheltuielilor bugetare Fostul președinte american Donald Trump le-a cerut miercuri seara, colegilor sai republicani din Congresul SUA, sa blocheze operațiunile guvernamentale neaproband cheltuielile bugetare. Intre republicanii majoritari in Camera Reprezentantilor exista deja neințelegeri privind modul de actiune in privinta alocarilor bugetare, in urma carora guvernul de la Washington va fi inchis in mare masura din 1 octombrie. Președintele Camerei, Kevin McCarthy, promoveaza un plan de finanțare executiva pe termen scurt, dar un grup mic de radicali, inclusiv cei mai infocați susținatori ai lui Trump, complica și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

