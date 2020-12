Stiri pe aceeasi tema

- Cu o luna inainte de plecarea sa de la Casa Alba, presedintele american Donald Trump a gratiat 15 persoane, intre care doi fosti colaboratori ai sai implicati in ancheta privind ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din 2016 si mai multi militari condamnati in legatura cu scandalul privind actiunile…

- China a calificat luni drept o "farsa" acuzatiile presedintelui Donald Trump potrivit carora recentul atac cibernetic care a vizat Statele Unite ar putea fi de origine chineza, chiar daca administratia americana incrimineaza Rusia, relateaza AFP. Presedintele american a minimalizat sambata recentul…

- Presedintele american Donald Trump intentioneaza sa-l gratieze pe fostul sau consilier in probleme de securitate nationala Michael Flynn, care a pledat vinovat in 2017 pentru ca a mintit FBI cu privire la contactele sale cu un diplomat rus, au anuntat marti mass-media americane, informeaza miercuri…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a elogiat joi pe omologul sau american Donald Trump pentru rolul jucat in stabilizarea pietelor petrolului si in acelasi timp l-a criticat pentru faptul ca administratia sa a adoptat sanctiuni impotriva Rusiei de 46 de ori, relateaza Reuters. Putin a facut aceste comentarii…

- Autoritațile armene din enclava separatista din Nagorno-Karabakh au acuzat joi Azerbaidjanul de bombardarea masiva a capitalei lor, Stepanakert, ranind populația civila, transmit AFP și France24.„Azerbaidjanul a lovit Stepanakert timp de câteva ore, zeci de rachete au lovit orașul",…

- Președintele american Donald Trump a ridiculizat ipoteza implicarii Rusiei in istoria cu corespondența electronica a fiului candidatului la președinție al SUA, Joe Biden, spunind ca Rusia, probabil, crede ca americanii sint "nebuni". Dupa cum scrie ria.ru, președintele comitetului de explorare Adam…