Trucurile geniale care pot fi folosite daca s-a infundat toaleta sunt neconvenționale, dar funcționeaza. Mulți dintre romani s-au intalnit cu situații de acest gen. Un internaut ne invața ce sa facem in astfel de situații, mai ales daca este o ora la care instalatorul nu poate fi deranjat. Trucuri pentru desfundarea rapida a toaletei. Ce […] The post Trucurile geniale care pot fi folosite daca s-a infundat toaleta: „Neconvenționale, dar funcționeaza” appeared first on IMPACT .