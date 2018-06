Trucuri pentru şoferi uituci: Cum să îţi deschizi maşina în situaţii de urgenţă VIDEO Ai nevoie de: O sfoara de doi metri!

Instrucțiuni

1. Fa un nod Da franghia pe jumatate și chiar in mijloc, fa un nod.

2. Din acest nod, cu ajutorul degetului, fa o bucla. Trage puțin de nod și infașoara franghia pe deget, cat sa ramana o bucla, dupa care elibereaza. Bucla trebuie sa intre in spațiul unde ușa se intalnește cu chederul.

3. Fa un lasou Inceaca sa ți de un capat și de altul franghia, apoi introdu ușor franghia, prin portiera. Trage de bucla pana cand ajunge in dreptul ialei.

4. Trage iala Strange bine bucla, de țamburușul ușii,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

