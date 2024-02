Trucul secret al manechinelor: Cum să porți tocuri înalte fără să te doară picioarele Exista cateva trucuri pe care mulți oameni nu le cunosc. Unii recomanda folosirea branțurilor ergonomice cu gel. Acestea sunt plasate exact in zona de sprijin a piciorului și iși preiau intreaga greutate a corpului. Materialul de cauciuc al branțului ar trebui sa ofere un nivel sporit de amortizare pentru picior, reducand astfel durerea resimțita.Doctorii ne recomanda sa optam pentru pantofi de calitate, care sa ofere susținere și confort pe tot parcursul zilei. Incepe cu tocuri mai mici și progreseaza treptat catre cele mai inalte pentru a-ți permite picioarelor timpul necesar sa se obișnuiasca… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa acest aspect inedit al trecutului sau, Sebastian Burduja a dezvaluit și o latura mai puțin cunoscuta a personalitații sale: pasiunea pentru muzica și interpretare. In special, ministrul Energiei a recunoscut ca este un mare admirator al legendelor rockului, precum Elvis Presley, și ca muzica…

- Pe langa acest aspect inedit al trecutului sau, Sebastian Burduja a dezvaluit și o latura mai puțin cunoscuta a personalitații sale: pasiunea pentru muzica și interpretare. In special, ministrul Energiei a recunoscut ca este un mare admirator al legendelor rockului, precum Elvis Presley, și ca muzica…

- Sebastian Burduja (PNL), ministrul Energiei, a declarat ca vrea sa pastreze schema de plafonare-compensare a preturilor din energie pana in martie 2025. „Cu siguranta, pastram schema de plafonare- compensare, deci preturi plafonate la romanul de rand si la companiile romanesti din economie. Aceasta…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat luni, 22 ianuarie, la Digi24, ca negociaza cu toate partidele de Dreapta, adica USR, PNL, PMP, Forța Dreptei și REPER, dar o decizie privind susținerea lui la alegerile locale din toamna nu este așteptata foarte curand.Intrebat daca crede ca PNL ar putea renunța…

- Tocmai a cazut cea mai importanta investitie din sistemului energetic national: 'Orice proiect major intampina si provocari!'Proiectul Tarnita-Lapustesti trebuie sa mearga inainte si va merge inainte, in cel mai rapid ritm posibil, pentru ca este cea mai importanta investitie care vizeaza echilibrarea…

- Partidul Umanist Social Liberal se delimiteaza de o serie de afirmații aparute in presa, la adresa ministrului Energiei, Sebastian Burduja. Despre acesta s-a spus ca ar fi protejatul și favoritul unor importanți oameni din Romania, printre care Marcel Cio

- Minune politica in buza anului electoral! PNL a depus, luni, la Senat, un proiect de lege conform caruia montarea obligatorie a repartitoarelor de caldura in apartamentele de bloc se prelungește cu un an, pana la 31 decembrie 2024. De asemenea, liberalii vor compensarea costului achizitiei si montarii…

- Republica Moldova poate accesa, prin intermediul Romaniei, un miliard de metri cubi de gaz. Conform ministrului Energiei de peste Prut, Sebastian Burduja, schema a fost securizata in primavara anului trecut. Oficialul a precizat ca daca asemenea cantitatea nu va fi suficienta, mai exista o varianta.…