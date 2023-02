Trucul prin care un șofer beat a reușit să scape de închisoare. Care a fost motivul invocat pentru refuzul probelor biologice Pe data de 16.08.2020, un echipaj rutier l-a oprit pe șoferul aflat sub influența alcoolului pe DJ 253, pe raza localitații galațene Baleni. In urma testarii cu alcooltestul, a rezultat ca barbatul avea o alcoolemie de 0,91 mg/l alcool pur in aerul expirat.Șoferul a fost transportat la spital, dar a refuzat prelevarea de probe biologice pe motiv ca ii este frica de ace. „Cu ocazia audierii, inculpatul a recunoscut faptul ca a consumat bauturi alcoolice, insa a refuzat recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei, intrucat se teme de ace. I s-a adus la cunoștința faptul ca refuzul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Lucratorii de politie din cadrul Politiei orasului Harsova au constatat ca inculpatul i a adresat injurii si amenintari persoanei vatamate politist local spunandu i ca o sa l bata cand il va gasi fara uniforma Masurile dispuse in cauza reprezinta o etapa a procesului penal, conform Codului de procedura…

- Curtea de Apel Bucuresti a respins, vineri, ca neintemeiata, o contestatie depusa de fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu prin care solicita anularea condamnarii de 10 ani si 8 luni inchisoare primita intr-un dosar de coruptie. ‘In baza art. 432 Cod procedura penala respinge, ca neintemeiata, contestatia…

- Presedintele Aliantei Maghiare din Transilvania (AMT / EMSZ), Mezei Janos, si-a anuntat demisia din functie, luni, in cadrul unei conferinte de presa, dupa ce a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Targu Mures la trei ani inchisoare cu suspendare, intr-un dosar de coruptie, in care a fost judecat…

- Judecatorii din Babadag au decis condamnarea unui barbat, din Sarichioi, la pedeapsa de 1 an inchisoare cu executare, pentru savarsirea infractiunii de ultraj contra bunelor moravuri. Decizia magistratilor nu este definitiva, ea fiind contestata la Curtea de Apel Constanta. In actul de sesizare s a…

- Un boldoexcavator a luat foc in curtea unei gospodarii din Șendriceni Un boldoexcavator care efectua lucrari intr-o gospodarie din localitatea Stracova, comuna Șendriceni, a luat foc, in urma cu puțin timp. Șoferul a observat ca iese fum de sub cabina, a oprit utilajul și a sunat la 112. La fața locului…

- La data de 14 decembrie 2022, in jurul orei 10,00 polițiștii de investigații criminale din Aiud au identificat și reținut, pe raza municipiului Aiud, un barbat de 34 de ani, din Cugir, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei inchisorii. Barbatul a fost condamnat, de Judecatoria Alba…

- Prin sentința Judecatoriei Chișinau, sediul Buiucani, din 28 noiembrie, barbatul in varsta de 38 de ani care a impușcat o persoana la Bacioi, a fost condamnat la inchisoare pe un termen de 9 ani, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip inchis. Sentința nu este definitiva și poate fi contestata…