- A fost haos noaptea trecuta in București. Polițiștii s-au mobilizat, alaturi de inspectorii din cadrul ANAF, ANPC, ITM, dar și cei de la DSVSA. Aceștia au vrut sa vada daca se consuma droguri, bauturi contrafacute ori daca sunt cazuri de evaziune fiscala. Pana la finalul serii, au fost aplicate amenzi…

- Biciclistii si cei care circula cu trotinetele sunt in atentia politistilor Biroului Rutier Iasi. In acest sens, marti, politistii au organizat o actiune in strada in urma careia au dat zeci de sanctiuni contraventionale si au suspendat si permise de conducere. „La data de 16 mai, politistii Biroului…

- Zeci de pietoni au fost sanctionati de politistii Biroului Rutier Iasi pentru ca au traversat prin locuri nepermise. Actiunea politistilor a avut loc luni, 15 mai, si avut ca scop prevenirea evenimentelor rutiere generate de indisciplina pietonilor. "Au fost aplicate 123 sanctiuni contraventionale,…

- Structurile de poliție rutiera și de ordine publica din cadrul IPJ Prahova au actionat, timp de patru zile (perioada 14 -17 aprilie), pentru asigurarea unui climat de ordine publica si prevenire a incidentelor in trafic in perioada Sarbatorilor Pascale. In acest context, potrivit unui comunicat al politiei…

- Biciclistii si cei care circula cu trotinetele au fost luati in „colimator" de catre politistii de la Rutiera. Astfel, zilele trecute, in urma unei razii pe drumurile din Iasi efectuate de catre politistii Biroului Rutier Iasi au fost date 114 sanctiuni contraventionale in valoare de aproape 23.000…

- La data de 03 aprilie, in intervalul orar 09:00 – 15:00, politistii Biroului Rutier Iasi si cei de ordine publica au organizat si desfasurat o actiune preventiva, pe raza Municipiului Iasi, in zonele si pe tronsoanele de drum cu risc rutier ridicat. Astfel, au fost obtinute urmatoarele rezultate: Au…

- F.T. Polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publica Prahova au efectuat, in cursul saptamanii trecute, mai multe acțiuni pe linia combaterii delictelor silvice, in zone rurale ale județului. „In urma controalelor – spun reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Prahova – au fost aplicate…

- Luni, 5 martie, polițiștii de ordine publica din cadrul Secțiilor 1-4 Poliție Pitești, impreuna cu polițiștii din cadrul Biroul de Investigații Criminale Pitești, au facut mai multe razii, ample, printre prostituate și cerșetori. Nu au scapat nici cei ce tulbura liniștea publica sau vitezomanii de pe…