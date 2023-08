Trotinetele electrice de închiriat, interzise într-un oraș de pe litoralul românesc. De ce Primaria din orașul Constanța a retras ​​trotinetele electrice administrate de companiile Bolt și Uber, precizand ca autorizațiile de funcționare n-au mai fost prelungite pentru anul acesta. Autoritațile locale susțin ca trotinetele electrice oferite de cele doua companii au reprezentat o amenințare pentru securitatea circulației rutiere și pietonale. In anul precedent, in Romania au avut loc 155 de accidente grave implicate trotinete electrice, cifra in creștere fața de 2021, cand au fost inregistrate 75 de incidente de acest gen. Aceste evenimente au avut urmari tragice, soldandu-se cu 8 decese,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

