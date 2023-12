Tronsonul III al Drumului Expres Craiova-Piteşti se deschide. PNL şi PSD au făcut campanie electorală umăr la umăr Tronsonul III al Drumului Expres Craiova-Pitesti va fi deschis in curand, cel mai probabil la finalul acestei saptamani. Asa cum era de asteptat, politicienii nu puteau rata momentul, iar reprezentantii PSD si PNL au facut campanie electorala umar la umar odata cu anuntul deschiderii acestui tronson de drum. In curand va fi deschis circulatiei si tronsonul III Slatina – Colonesti din Drumul Expres Craiova-Pitesti. Practic, pana la Craciun se va putea circula de la Bals pana la Colonesti pe Drumul Expres, dupa ce al doilea tronson a fost deschis anul trecut. Raman in urma tronsoanele I si IV, care… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

