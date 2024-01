Troleibuz din capitală, cuprins de fum în timpul deplasării Un troleibuz de pe ruta numarul 4 din capitala a fost cuprins de fum in timpul deplasarii. Incidentul a avut loc in seara de 9 ianuarie, in sectorul Botanica. Potrivit I.M. ,,Regia transport electric” Chișinau (RTEC), totul s-a intimplat pentru ca anvelopele s-au supraincalzit din cauza gheții. Niciun pasager nu a avut de suferit. Unul dintre pasagerii din troleibuz a filmat momentul in car Citeste articolul mai departe pe noi.md…

