Troiță reabilitată de Primărie (Economic) Primaria va aloca fonduri pentru reabilitarea troiței de pe strada Curcanilor. Aceasta este in stare de degradare.„In legatura cu starea de degradare a troiței de pe strada Curcanilor, menționam faptul ca in luna ianuarie vom elibera autorizația de construire in regim de urgența pentru punerea in siguranța a construcției. Exista bani pentru documentație și pentru reabilitarea acestei troițe, urmand ca acestea sa se faca respectand procedura legala privind proiectarea și... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

Sursa articol si foto: www.brasovultau.ro

