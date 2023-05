Trofeul Victoria la baschet masculin la Mioveni

Stiri pe aceeasi tema

- Valea Iașului: Teren de sport și centru medical, prin CNI Primavara aduce noi proiecte pe agenda administrației comunei Valea Iașului. Este vorba despre doua solicitari de finanțare depuse la Compania Naționala de Investiții (CNI) care vizeaza amenajarea unui teren multifuncțional de sport in satul…

- Catalin Gherzan: Romania trebuie sa faca toate reformele din PNRR pentru a lua banii europeni alocați țarii noastre O tranșa importanta de bani din PNRR este in pericol din cauza pensiilor speciale pe care partidele politice care sunt la putere nu reușesc sa le elimine, in ciuda promisiunilor repetate…

- Proiect: Drepturile de echipament vor putea fi acordate polițiștilor in bani pana in toamna In cațiva ani va exista un singur tip de echipament de serviciu pentru ofițeri și agenți de poliție, dar și articole noi pentru sezonul rece, iar drepturile in bani pentru echipament vor putea fi acordate acestora…

- Accident la Stalpeni. A intrat cu mașina in capul de pod Un accident rutier s-a produs la Stalpeni, un autoturism intrand inntr-un cap de pod. Intervin pompierii de la Detașamentul Mioveni cu o autospeciala de intervenție și echipaj SAJ. La locul solicitarii, pompierii au asigurat masuri specifice de…

- Lucrari pe DN 65 Pitești – Craiova Incepand de maine, 15 martie a.c., timp de o luna, pe DN 65, de la km.116+800 pana la km. 102, se vor desfașura lucrari de intreținere a parții carosabile. Lucrarile sunt preconizate a se efectua in intervalul orar 08:00-18:00, iar in aceasta perioada circulația autovehiculelor…

- Centrul Cultural Pitești organizeaza, in perioada 13-17 martie 2023, noi evenimente cultural-educative, care pot fi urmarite online, pe pagina oficiala de Facebook a instituției, și pe site-ul oficial Centrul Cultural Pitești organizeaza, in perioada 13-17 martie 2023, noi evenimente cultural-educative,…

- Romania vs. Bulgaria, maine de la ora 19:00, la Pitești Arena! Aproximativ 24 ore ne despart de primul meci pe care echipa naționala de baschet masculin a Romaniei il disputa in orașul nostru. Tricolorii dau piept cu Bulgaria, in cadrul FIBA EuroBasket 2025 Pre-Qualifiers. Tichetele sunt disponibile…

- Pitești Arena este gazda meciurilor pe care echipa naționala de baschet masculin a Romaniei le susține in cadrul Grupei F a FIBA EuroBasket 2025 Pre-Qualifiers. Ultimele doua jocuri ale campaniei aduc in orașul nostru reprezentativele Bulgariei???????? (23.02, ora 19:00) și Ciprului???????? (26.02).…