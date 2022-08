Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a invins-o pe Jessica Pegula (28 de ani, 7 WTA), scor 2-6, 6-3, 6-4, și s-a calificat in marea finala turneului de la Toronto. Fara set cedat, Simona s-a lasat captivata de ritmul de joc al americancei Pegula. Nici serviciul nu a ajutat-o in actul inaugural. In aceste condiții, adaugand…

- Simona Halep (Romania, 15 WTA) jubileaza dupa ce s-a calificat in sferturille turneului WTA 1000 de la Toronto fara sa piarda vreun set in cele trei meciuri disputate pe cimentul canadian. Simona a rapus-o pe Jil Teichmann (Elveția, 21 WTA), scor 6-2, 7-5 la capatul unui meci in care romanca nu și-a…

- Simona Halep, a 15-a favorita de la Toronto, s-a calificat luni in turul al doilea la turneul de 1000 de puncte dupa ce a trecut in minimum de seturi de croata Donna Vekic, scor 6-0, 6-2. Halep (30 ani, 15 WTA), cap de serie numarul 15, a obtinut victoria in 61 de minute. In primul set, Halep a evoluat…

- Simona Halep (locul 16 WTA) va evolua impotriva unei jucatoare din calificari in primul tur la turneul de la Toronto (fost Rogers Cup) care incepe luni. Daca se va califica in turul secund, romanca ar putea sa o intalneasca pe chinezoaica Shuai Zhang. Pe cealalta parte de tablou sunt liderul mondial…

- Organizatorii de la National Bank Open (fosta Rogers Cup) au anunțat lista capilor de serie pentru ediția din 2022, una care va debuta pe 8 august. Simona Halep este una dintre favorite pe tabloul feminin (se va juca la Toronto), in timp ce Daniil Medvedev este cap de serie numarul unu pe tabloul masculin…

- In urma cu sase ani, dupa victoria de la Montreal, 7-5, 6-3 in finala in compania lui Madison Keys, Simona Halep dezvaluia „dieta” care a condus-o spre titlu in Canada. Sportiva din Romania a recunoscut slabiciunea sa pentru cheesecake, un desert care o face „sa se simta mai bine”.

- Organizatorii de la Rogers Cup 2022 de la Toronto au anunțat lista preliminara a participantelor, iar Simona Halep și Sorana Cirstea se afla printre jucatoarele care vor putea fi vazute pe hardul canadian.

- Sportiva din Romania va juca la turneul de la Birmingham inainte de a-și face apariția la al treilea Grand Slam al anului, Wimbledon. Simona Halep pleaca cu șansa a patra la turneul din Marea Britanie. Acceptata direct pe tabloul principal, jucatoarea detenis din Romania este cap de serie numarul patru,…