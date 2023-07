Troc de weekend la Constanta! O firma fondata in 2023 are pe maini promovarea turistica. Legaturile cu postul TV unde este invitat Vergil Chitac!

Firme Constanta: Modificari in Bety Estival SRL

Moldovan Beatrice Ioana, in calitate de asociat al Bety Estival SRL a hotarat numirea unui conducator al unui punct de lucru din judetul Constanta, decizie ce s a afisat la data de 30 iunie 2023 in Monitorul Oficial al Romaniei. Astfel, s a numit conducator al punctului de lucru, situat in mun. Mangalia,… [citeste mai departe]