Triumph Motorcycles a introdus o noua imbunatațire a suspensiei sale avansate semiactive Showa pentru noua linie Tiger 1200 care a fost lansata pentru prima data in noiembrie 2021. Noul sistem de reducere activa a preincarcarii a fost dezvoltat pentru a reduce preincarcarea suspensiei spate pe masura ce Tiger 1200 incetinește, permițand astfel reducerea inalțimii șeii. Articolul TRIUMPH MOTORCYCLES ANUNȚA NOUL SISTEM DE REDUCERE ACTIVA A PREINCARCARII PENTRU TIGER 1200 apare prima data in Stiri IT si noutati din domeniul tehnologic - Mobile247 .