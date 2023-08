Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit, sambata seara, la un accident rutier petrecut pe strada Oașului din municipiul Cluj-Napoca. Un barbat de aproximativ 60 de ani, pe fondul altor preocupari in timpul condusului, a reușit sa se rastoarne cu mașina. La fața locului s-au deplasat…

- Un tanar din Ramnicelu, in varsta de 20 de ani, a ajuns in arestul Poliției buzoiene, dupa ce a talharit un alt tanar, care livra pizza in localitate. ,,Sesizarea a fost primita in data de 1 august a.c., in jurul orei 23.20, de la un ramnicean, angajat ca livrator la o societate comerciala de tip pizzerie.…

- AU fost momente de panica noaptea trecuta, in Valcea, dupa izbucnirea unui incendiu puternic la etajul al treilea al unui bloc cu patru etaje. Cladirea se afla aproape de sediul pompierilor din oraș, insa sutele de oameni speriați s-au autoevacuat. Din pacate, au existat și persoane ramase in case,…

- O bubuitura puternica, produsa luni seara in Buzau, a creat panica printre oamenii. Zgomotul a fost atat de puternic, incat a produs o unda de șoc ce s-a resimțit in mai multe comune situate pe o raza de 30 de kilometri, scrie Reporterbuzoian.ro. Autoritațile județene spun ca nu a fost inregistrata…

- Un barbat care pescuia in Siret nu va uita prea curand patania macabra pe care a avut-o in toiul noptii, intr-un sat din Neamt. A scos la mal nu vreo captura impresionanta, ci un cadavru uman

- La data de 11 iunie 2023, in jurul orei 01.00, polițiștii din Cugir au depistat un barbat de 46 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Ion Creanga, din oraș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea…

- Un incident periculos a fost surprins pe o strada din Capitala. Un troleibuz a fost cit pe ce sa fie cuprins de flacari. Mai exact, din liniile de contact ale unui troleibuz au inceput sa iasa scintei, transmite Știri.md. Momentul a fost surprins de un martor ocular. Contactat de stiri., ofițerul de…

- ”Local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin frecvente descarcari electrice si averse torentiale in Oltenia, dealurile Banatului, Crisanei, in Transilvania, Muntenia, Moldova si Dobrogea”, anunta ANM.Sursa citata va preciza ca va cadea grindina, iar in intervale…