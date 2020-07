Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera au descoperit si confiscat aproximativ 10.000 pachete de tigari, in valoare de 116.750 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piata neagra de desfacere din zona, informeaza intr-un comunicat de presa remis, joi, AGERPRES, Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF)…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma misiunilor desfașurate la frontiera de stat, peste 34.000 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare totala de peste 402.000 lei. In cursul zilei…

- Aproape 1.000 de pachete de țigari de contrabanda care erau scoase la vanzare intr-o piața din municipiul Suceava au fost confiscate de polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice. Țigarile, in valoare de 13.000 de lei, au fost gasite la o femeie in varsta de 51 de ani. ...

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice al IPJ Suceava au participat in cursul zilei de miercuri la o acțiune de combatere a activitații ilegale de trafic cu produse accizabile, a comerțului neautorizat, precum și a schimbului ilegal de valuta in intreg județul. ...

- Procurori ai Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Suceava impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul DICE si SICE Suceava au efectuat, joi, un numar de 13 perchezitii domiciliare, pe raza judetelor Suceava si Arad, intr-o cauza vizand…

- Carmen Elena Zanfir, director al unei scoli gimnaziale din Capitala, a fost trimisa in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, dupa ce a fost prinsa cand primea ultima tranșa, de 21.000 de euro, din mita ceruta reprezentanților firmei de construcții care reabilita cladirea scolii.In…

