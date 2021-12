Trilogia „The Lord of the Rings” va fi difuzată în decembrie la TV „The Lord of the Rings”, una dintre cele mai premiate si de succes trilogii din toate timpurile, va fi difuzata in luna decembrie la Warner TV. Lungmetrajele care alcatuiesc trilogia au fost regizate de Peter Jackson, pe baza cartilor scrise de J. R. R. Tolkien. Elijah Wood, Ian McKellen, Orlando Bloom si Viggo Mortensen sunt capetele de afis ale productiilor Noua Zeelanda – Statele Unite care, impreuna, au generat incasari de aproximativ 3 miliarde de dolari la nivel global. Actiunea este plasata in fictivul Pamant de Mijloc, iar filmele il au in centru pe hobbitul Frodo care mosteneste Inelul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „The Lord of the Rings”, una dintre cele mai premiate si de succes trilogii din toate timpurile, va fi difuzata in luna decembrie la Warner TV, conform news.ro. Lungmetrajele care alcatuiesc trilogia au fost regizate de Peter Jackson, pe baza cartilor scrise de J. R. R. Tolkien. Elijah…

- Sarbatorile de iarna din acest an se vor desfasura in capitala cu pastrarea normelor de siguranta epidemiologica. Primarul general, Ion Ceban, sustine ca Primaria municipiului Chisinau va avea grija ca sarbatorile de iarna sa arate frumos. Preturile si Directia cultura se ocupa de acest lucru. Vor fi…

- Un automobil SUV a intrat duminica, 21 noiembrie, in mulțimea care participa la o parada de Craciun intr-un oraș din statul Wisconsin, informeaza Agerpres citand AFP. Potrivit autoritaților americane, autovehiculul a intrat intenționat in oameni, cauzand moartea a cateva persoane și ranirea a peste…

- Constanta imbraca straie de sarbatoare. Constanta se pregateste de sarbatori.Pe bulevardul I.C.Bratianu din municipiu Constanta se monteaza luminitele de sarbatori. Primarul Constantei nu pare deranjat de faptul ca a fost atacat din toate partile cand s a anuntat ca primaria cheltuieste un milion de…

- Duminica, 21 noiembrie 2021, Targul Faptelor Bune face un popas la Palas alaturi de conferinta femeilor din Rhema. Beti cafeua impreuna cu noi! Incepand cu ora 10, ne gasiti in Palas, et. 2, in fata salilor de conferinte Congres Hall. De aceasta data, pe langa articolele vestimentare, la Targul Faptelor…

- Targul de Craciun din Munchen este anulat din cauza ”creșterii exponențiale” a numarului infecțiilor Covid-19, a anunțat primarul Dieter Reiter. ”Este o veste amara, dar situatia dramatica din spitalele noastre si cresterea exponentiala a numarului de infectii nu imi lasa alta optiune”, a precizat primarul…

- Este deja cunoscut faptul ca Targul de Craciun 2021 de la Cluj-Napoca nu va fi oprit din pricina situației epidemiologice actuale. Așadar, in acest an evenimentul va fi organizat in perioada 26 noiembrie - 31 decembrie.Targul de Craciun 2021 la Cluj-Napoca. Ce surpriza ii așteapta pe clujeni?46 de casuțe…