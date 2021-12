Stiri pe aceeasi tema

- Romania este in sarbatoare, impreuna cu tot ceea ce e romanesc in lume: romanii din cel de-al doilea stat romanesc, Republica Moldova, romanii din jurul Romaniei, romanii din diaspora, de pe toate meridianele lumii. Și aceasta e data de o sarbatoare dubla și plina de simbolism: sarbatoarea naționala…

- Simona Halep va sarbatori Ziua Naționala a României antrenându-se. Fosta lidera a ierarhiei WTA a ținut sa marcheze sarbatoarea de 1 Decembrie prin intermediul a trei imagini, fotografii postate pe contul personal de Instagram.Meciurile din FedCup, cel mai autentic lucru românesc…

- Trei muzee din judet au fost incluse in prima platforma online dedicata satului romanesc si vor putea fi vizitate in cadrul unui tur virtual incepand cu 1 decembrie, a informat, marti, Muzeul Vrancei. ‘Incepand cu Ziua Nationala a Romaniei, trei obiective din cadrul Muzeului Vrancei pot fi vizitate…

- De Ziua Nationala a Romaniei, miercuri, 1 decembrie 2021, dupa Sfanta Liturghie, in catedralele eparhiale, bisericile parohiale si manastirești din tara si strainatate va fi oficiata slujba de multumire pentru libertatea si unitatea neamului romanesc, precum si de cinstire a eroilor care ...

- Filmul romanesc „Sa nu ucizi” a inceput sa fie difuzat in cinematografele din China, incepand cu data de 11 noiembrie. Au trecut 29 de ani de cand ultimul film romanesc „Zestrea domniței Ralu” a fost difuzat la nivel național in China, in 1992. Pe de alta parte, in ultimii 10 ani, multe filme romanești…

- Ziua Naționala a Republicii Populare Chineze a fost declarata la 1 octombrie 1949, in fața a 300.000 de persoane, in timpul unei ceremonii in Piața Tian’anmen. Președintele Mao Zedong a declarat fondarea Republicii Populare și a facut semn cu primul drapel de cinci stele din RPC. NumitA guoqqingjie sau…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a inaugurat joi lucrarile de constructie a unei uzine care va produce vaccinul chinezesc anti-COVID-19 Sinopharm in Serbia, relateaza AFP. Noua fabrica, amplasata la Zemun, o suburbie a capitalei Belgrad, va fi realizata printr-o investitie comuna a Serbiei,…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a inaugurat joi lucrarile de constructie a unei uzine care va produce vaccinul chinezesc anti-COVID-19 Sinopharm in Serbia, relateaza AFP. Noua fabrica, amplasata la Zemun, o suburbie a capitalei Belgrad, va fi realizata printr-o investitie comuna a Serbiei, Chinei…