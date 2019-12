Tricolorii au dezamăgit! Trofeul Carpați, adjudecat de Macedonia de Nord Nationala de handbal masculin a Romaniei a pierdut, duminica, finala Trofeului Carpati. Tricolorii au cedat in finala, scor 20-24 (12-10), in fața Macedoniei de Nord. In primele meciuri, sambata, s-au inregistrat rezultatele: Romania – Olanda 27-25 (11-13) si Macedonia de Nord – Algeria 25-24 (15-9). Pentru Romania au evoluat: Mihai Popescu, Bucataru, Iancu – portari; N. Negru 1 gol, Csog 1, Alex Simicu 2, T. Botea 5, Buzle, Fenici 2, Cabut, Szoke, Demis Grigoras 3, G. Bujor 2, Thalmaier 3, M. Mocanu 1, G. Dumitru, Soare, Savenco, Fotache. In finala mica, Olanda a dispus de Algeria cu 28-26 (14-15).… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de handbal masculin a României a pierdut, duminica, finala Trofeului Carpati, cu reprezentativa Macedoniei de Nord, scor 20-24 (12-10), potrivit News.ro.Finala mica a fost câstigata, tot duminica, de nationala Olandei, scor 28-26 (14-15), cu Macedonia de Nord.În primele…

- Tricolorii au facut o prima repriza buna si au intrat la pauza cu un avantaj de doua goluri, 12-10. La reluare, echipa antrenata de Rares Fortuneanu a condus cu 13-11 (31), 14-12 (32), dar apoi a incasat trei goluri consecutive, inclusiv unul in superioritate numerica, 14-15 (38). Macedonia…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei s-a calificat incredibil in grupele principale ale Campionatul Mondial din Japonia, dupa o victorie smulsa dramatic in fata Ungariei, cu scorul de 28-27 (10-16), vineri, la Yatsushiro, in ultimul joc din Grupa C. Revenim cu informatii.

- Nationala feminina de handbal a Romaniei s-a calificat incredibil in grupele principale ale Campionatul Mondial din Japonia, dupa o victorie smulsa dramatic in fata Ungariei, cu scorul de 28-27 (10-16), vineri, la Yatsushiro, in ultimul joc din Grupa C.Vezi și: Un cunoscut medic face ACUZAȚII…

- Antrenorul Politehnicii Iași, Mihai Teja, a declarat ca așteptarile suporterilor și ale multor oameni de fotbal au fost mult prea mari in dubla cu Suedia și Spania, anunța MEDIAFAX.Citește și: Semnal pentru Ludovic Orban: Sper sa opreasca așa ceva Tehnicianul de 41 de ani al Iașiului…

- A mai ramas foarte puțin timp pana la startul Campionatului Mondial de Handbal Feminin, Japonia 2019 (30 noiembrie - 15 decembrie), Tomas Ryde, impreuna cu staful naționalei feminine de senioare, a stabilit lista finala de 18 sportive care vor evolua la aceasta competiție. Naționala noastra face parte…

- Cu o luna inaintea startului Campionatului Mondial de Handbal Feminin, Japonia 2019 (30 noiembrie – 15 decembrie), Tomas Ryde și Costica Buceschi au stabilit lista de 28 de sportive care vor putea evolua la aceasta competiție. Naționala noastra face parte din Grupa C, alaturi de Ungaria, Muntenegru,…

- Nationala de rugby a Australiei, vicecampioana mondiala, a invins vineri reprezentativa Georgiei cu scorul de 27-8 (10-3), in ultima sa partida din Grupa D a Cupei Mondiale din Japonia, desfasurata la Shizuoka.